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До детского "Евровидения" в Минске остается меньше месяца
После нескольких этапов кастинга шоу-продюсером были предложены три кандидатуры, которые полностью совпали с нашим мнением и были с удовольствием утверждены. Итак, на основной сцене конкурса будут работать сразу трое ведущих. И все они хорошо знакомы белорусской публике. Наш ведущий новостей, шоумен, комментатор "Евровидения" с 2013 года, человек, в программу к которому уже выстраивается очередь, - Евгений Перлин. Представительница нашей страны на детском "Евровидении" прошлого года в Грузии Хелена Мерааи и многократная финалистка национальных отборов на песенный форум, участница самых разных телешоу, певица Зинаида Куприянович - или сейчас уже Зена.
И все же первыми "Добрый вечер, Европа!" и "Привет, Австралия!" телезрителям скажет еще одна пара ведущих Белтелерадиокомпании. Денис Дудинский и Анна Квилория. Они проведут церемонию открытия евронедели 19 ноября в "БелЭкспо". Эта хорошая традиция ежегодно предвосхищает вокальный конкурс - мы обязательно покажем, как это будет.
Готовится представить свою песню и наш делегат на конкурсе Даниэль Ястремский. Кроме репетиций по вокалу и хореографии, в графике у артиста добрые дела. Так, вчера юноша встретился с воспитанниками детского дома №2. Наш Даниэль присоединился к одной из местных команд. Кроме спортивного куража, воспитанники интерната получили билеты на генеральный прогон шоу, который состоится 24 ноября.
Более двух тысяч билетов на шоу получат юные зрители из всех областей страны. Пригласительные также вручат детям с ограниченными возможностями и одаренным ученикам. Пока еще можно приобрести места в зале и увидеть конкурс вживую. Абсолютно "зеркальный" концерт в режиме прямого эфира состоится накануне финала - 24 ноября. Билеты на генеральный прогон можно купить как в кассах столицы, так и онлайн на сайтах BуСard и Белтелерадиокомпании tvr.by в разделе "Детское "Евровидение".
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