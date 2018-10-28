До детского "Евровидения" в Минске остается меньше месяца

После нескольких этапов кастинга шоу-продюсером были предложены три кандидатуры, которые полностью совпали с нашим мнением и были с удовольствием утверждены. Итак, на основной сцене конкурса будут работать сразу трое ведущих. И все они хорошо знакомы белорусской публике. Наш ведущий новостей, шоумен, комментатор "Евровидения" с 2013 года, человек, в программу к которому уже выстраивается очередь, - Евгений Перлин. Представительница нашей страны на детском "Евровидении" прошлого года в Грузии Хелена Мерааи и многократная финалистка национальных отборов на песенный форум, участница самых разных телешоу, певица Зинаида Куприянович - или сейчас уже Зена.

И все же первыми "Добрый вечер, Европа!" и "Привет, Австралия!" телезрителям скажет еще одна пара ведущих Белтелерадиокомпании. Денис Дудинский и Анна Квилория. Они проведут церемонию открытия евронедели 19 ноября в "БелЭкспо". Эта хорошая традиция ежегодно предвосхищает вокальный конкурс - мы обязательно покажем, как это будет.

Готовится представить свою песню и наш делегат на конкурсе Даниэль Ястремский. Кроме репетиций по вокалу и хореографии, в графике у артиста добрые дела. Так, вчера юноша встретился с воспитанниками детского дома №2. Наш Даниэль присоединился к одной из местных команд. Кроме спортивного куража, воспитанники интерната получили билеты на генеральный прогон шоу, который состоится 24 ноября.