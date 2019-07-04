До официального открытия "Славянского базара в Витебске" остается ровно неделя

Спецпремию Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" получит украинская певица Таисия Повалий. Лейтмотивом трехчасовой церемонии открытия международного форума станет "Малая родина". Из приглашенных гостей Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Константин Москович и Алесандро Сафина.



За день до официального открытия концертный зал "Витебск" соберет российский певец Эмин, а амфитеатр - Стас Михайлов. 9 июля впервые прозвучит увертюра к фестивалю от Президентского оркестра.