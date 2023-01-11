"Дом дракона" признан лучшим телесериалом на "Золотом глобусе - 2023"

В Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения наград "Золотой глобус", а ееглавными триумфаторами стали режиссер Стивен Спилберг, актер Остин Батлер и актриса Кейт Бланшетт, пишет БелТА со ссылкой на ВВС.

Спилберг получил приз как лучший режиссер за фильм "Фабельманы" (The Fabelmans) - ленту о взрослении, в которой знаменитый голливудский режиссер частично описал собственную юность и молодость. Картина также победила в номинации за лучший кинофильм.

Остин Батлер стал обладателем премии за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис" (Elvis) - байопике о знаменитом певце Элвисе Пресли режиссера База Лурмана.

Кейт Бланшетт получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в фильме "Тар" (Tar), где она сыграла дирижера Берлинского филармонического оркестра. Актриса не присутствовала на церемонии, поскольку сейчас находится на съемках в Великобритании.



Приз за лучшую мужскую роль в категории "комедия/мюзикл" получил ирландский актер Колин Фарелл за фильм "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin) - трагикомедию, действие которой происходит на отдаленном ирландском острове. Эта лента была также признана лучшей в категории "комедия/мюзикл". "Золотой глобус" также получил автор ее сценария Мартин Макдона.

Исполнительницей лучшей женской роли в категории "комедия/мюзикл" была признана Мишель Йео - за фильм "Все везде и сразу" (Everything Everywhere All At Once) - научно-фантастическую комедию о жизни в параллельных вселенных.

Лучшим мультфильмом был признан "Пиноккио" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо.

Лучшим телесериалом признан "Дом дракона" (House of the Dragon) - приквел "Игры престолов".

Церемония нынешнего года стала первой после отмены карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.