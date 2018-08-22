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Достопримечательности Беларуси можно увидеть во время сплава на байдарках

Достопримечательности Беларуси увидеть по-новому. По водному маршруту на Ислочи можно посетить поместье Тышкевичей и могилу Дунина-Марцинкевича. Исторически интересен маршрут по Суле, а классический водный - по живописным местам Вилии и Нарочанки, где можно заглянуть в деревню-музей Забродье.

Маршруты выходного дня - самые популярные, однако есть и варианты на один день без палаточных ночлегов.

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