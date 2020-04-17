Древние традиции росписи яиц продолжают в Молодечно

Уже в это воскресенье православные отметят главный праздник христианского календаря - Пасху. И самый главный символ здесь - пасхальное яйцо, которое олицетворяется и в разных стилях белорусского декоративно-прикладного искусства. Продолжать древние традиции и создавать новые.



Лариса Гулякевич решила найти золотую середину и отправилась в творческие мастерские Молодечно и Минска.



Здесь продолжают традиции знаменитой молодечненской вытинанки. Детально изучаются народные праздники, которым соответствует каждый сюжет на бумаге. К Пасхе главный атрибут - яйцо - как символ вселенной, богатства и благосостояния.



А объединяли небо и землю - птицы, еще один символ пасхального праздника.



В течение года студенты декоративно-прикладного отделения музыкального колледжа имени Огинского в Молодечно создают дипломные и курсовые работы в разных художественных стилях. Главное, чтобы сохранялись стародавние традиции.





Авторский подход к отделке пасхальных яиц

Древние традиции самого главного праздника для христиан! Как сегодня украсить комнату, накрыть стол и придать Пасхе современную атмосферу. Я знаю такого мастера, который решил поделиться с нами своими секретами уюта и гостеприимства, - Ольга Угринович.

Семейная традиция

Ольга Угринович продолжает семейную традицию своих родителей-художников: пишет картины в разных техниках. А ее керамические изделия с отпечатком натуральных растений вдохновляют на творчество и дарят теплую энергию и возвышенное настроение.