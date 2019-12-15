В полесскую деревню Погост чаще приезжают журналисты и ученые, но для киношников там тоже найдется вдохновение. Древний обряд "Юрьевский хоровод" признан ценностью планетарного масштаба.На неделе он был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Уникальную традицию наших предков сохранили жители деревни. Каждую весну на день святого Юрия они собираются, чтобы вместе пожелать хорошего урожая.



В хороводе закружилась и Инна Пилевич.Именно в этой деревне в Житковичском районе CNN рекомендует праздновать Рождество и Новый год. Американский телеканал поставил Погост в топ-лист в компании с Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом. Все благодаря сохранившейся здесь традиции колядок. А другой местный обряд на неделе ЮНЕСКО признало ценностью мирового масштаба. "Юрьевский хоровод" отныне в списке нематериального наследия. В этом доме живет главная хранительница традиции. Последовательность действий и каждое слово в обряде у себя в голове держит Екатерина Алексеевна Панченя. Хотя уважаемого здесь человека все называют по-семейному просто - баба Катя.







Боевая и волевая, она предупреждает с порога, что никаких инсценировок обряда на камеру. Местные жители не актеры, они искренне выполняют весь ритуал лишь раз в году - 6 мая на праздник святого Юрья. Его считают покровителем домашних животных и сельского хозяйства. Подготовку к торжеству начинают за сутки с выпечки хлеба. Он готовится по секретному рецепту. Сборы на Юрье местные красавицы ведут уже сейчас - долгими зимними вечерами шьют себе наряды. Дома у бабы Кати как в музее - руками расшито от занавесок до наволочек.



Все эти церемониалы для того, чтобы вместе всей деревней красочно попросить у высших сил плодородия и богатого урожая в наступающем сельскохозяйственном сезоне. В торжественной процессии погостовцы несут ручники, икону, хлеб, колядную звезду и грабли. В каждом из этих атрибутов зашифрованы определенные смысл и символика.



