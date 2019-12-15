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Древний обряд "Юрьевский хоровод" признан ценностью планетарного масштаба
В полесскую деревню Погост чаще приезжают журналисты и ученые, но для киношников там тоже найдется вдохновение. Древний обряд "Юрьевский хоровод" признан ценностью планетарного масштаба.На неделе он был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Уникальную традицию наших предков сохранили жители деревни. Каждую весну на день святого Юрия они собираются, чтобы вместе пожелать хорошего урожая.
В хороводе закружилась и Инна Пилевич.Именно в этой деревне в Житковичском районе CNN рекомендует праздновать Рождество и Новый год. Американский телеканал поставил Погост в топ-лист в компании с Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом. Все благодаря сохранившейся здесь традиции колядок. А другой местный обряд на неделе ЮНЕСКО признало ценностью мирового масштаба. "Юрьевский хоровод" отныне в списке нематериального наследия. В этом доме живет главная хранительница традиции. Последовательность действий и каждое слово в обряде у себя в голове держит Екатерина Алексеевна Панченя. Хотя уважаемого здесь человека все называют по-семейному просто - баба Катя.
Боевая и волевая, она предупреждает с порога, что никаких инсценировок обряда на камеру. Местные жители не актеры, они искренне выполняют весь ритуал лишь раз в году - 6 мая на праздник святого Юрья. Его считают покровителем домашних животных и сельского хозяйства. Подготовку к торжеству начинают за сутки с выпечки хлеба. Он готовится по секретному рецепту. Сборы на Юрье местные красавицы ведут уже сейчас - долгими зимними вечерами шьют себе наряды. Дома у бабы Кати как в музее - руками расшито от занавесок до наволочек.
Все эти церемониалы для того, чтобы вместе всей деревней красочно попросить у высших сил плодородия и богатого урожая в наступающем сельскохозяйственном сезоне. В торжественной процессии погостовцы несут ручники, икону, хлеб, колядную звезду и грабли. В каждом из этих атрибутов зашифрованы определенные смысл и символика.
Основное действо разворачивается именно в поле
В землю закапывают кусочек хлеба, перевязанного красной лентой. Обратив свои просьбы к Юрью, местные с песней водят хоровод. Уникальным явлением "Юрьевский хоровод" признали еще в 2005. Этот обряд первым в Беларуси получил статус нематериальной историко-культурной ценности республиканского значения. На неделе высокий статус традиции подтвердила и ЮНЕСКО.
"Юрьевский хоровод" - это не единственный белорусский обряд в списке ЮНЕСКО
Ранее статус нематериального культурного наследия получили
и
Наталья Хвир, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:
"В следующем году планируется рассмотреть на придание статуса нематериального наследия ЮНЕСКО элемента "лесное бортничество" Беларуси, который мы направили в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже еще в том году".
Чтобы обряд не стал историей, баба Катя передает свои знания в местном Доме культуры,которым заведовала 35 лет. Здесь с 1980 года действует фольклорно-этнографический коллектив "Міжрэчча". И в этих стенах проходят репетиции. Правда, пока обрядовые песни не поют. Перед Рождеством только постный репертуар.Уже после колядок погостовцы начнут подготовку к Юрью. Надеются провести обряд с особым размахом. Повод двойной. Не только попадание традиции их дедов и прадедов под охрану ЮНЕСКО, но и юбилей деревни. В следующем году Погосту исполняется 500 лет.
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