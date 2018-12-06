Дуэт "Аура" презентует большую премьеру

Уже в эту пятницу на главной сцене Дворца Республики авторский дуэт Евгений Олейник – Юлия Быкова известный как проект "Аура" презентует большую премьеру. Творческий багаж пополнит новый альбом, в котором создатели расскажут о родном крае на языке музыкальных партитур. "Куточак Беларуси", "Маленькая родина", "Родники". Покорять сердца слушателей национальными мотивами будут народные и заслуженные артисты нашей страны, а также начинающие исполнители. Всего в альбом войдут порядка 20 композиций. 50 на 50 сборник зазвучит на русском и белорусском языках.

Свой альбом авторы презентуют на музыкальной премии "Песня года Беларуси - 2018". Шоу соберет на одной сцене 30 популярных исполнителей. В программе несколько тематических блоков. Зрители услышат хиты, которые на протяжении года возглавляли строчки народных чартов, не обойдется и без горячих премьер. Кульминацией вечера станет презентация альбома. Свое детище представят сами авторы.