Дуэт из Беларуси занял второе место в номинации "Виват, Победа!" на фестивале военно-патриотической песни "Катюша" в Москве

Самое главное - это исполнение. Как исполнишь, так песня и зазвучит, заиграет, кого-то тронет. Если ты будешь честен, искренен, думаю, любая песня дойдет до сердец слушающих. А военно-патриотическая - любовь к Родине, к своему делу, честь и слава нашим предкам, которые защищали наши страны. Все это мы должны пропустить через сердца, через души, и тогда слушатели будут тронуты.

Юлия Залуцкая, старший лейтенант ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси