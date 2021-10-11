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Дуэт из Беларуси занял второе место в номинации "Виват, Победа!" на фестивале военно-патриотической песни "Катюша" в Москве
От нежной лирики до тяжелого рока. В Москве состоялся финал фестиваля военно-патриотической песни "Катюша". 20 лучших конкурсантов из разных уголков России и стран СНГ боролись за титул в нескольких номинациях. Это лучший ансамбль, вокал, кавер и авторская песня.
Белорусы выступали в номинации "Виват, Победа!", соревновались в артистизме и творчестве с представителями министерств обороны Азербайджана, Армении и Кыргызстана. В этом году нашу страну представил дуэт Вооруженных Сил противовоздушной обороны. Из 6 песен, которые звучали в отборочных конкурсах, для финала жюри выбрало композицию "Вернись". Это история о любви и надежде двух людей, разлученных Великой Отечественной войной.
Самое главное - это исполнение. Как исполнишь, так песня и зазвучит, заиграет, кого-то тронет. Если ты будешь честен, искренен, думаю, любая песня дойдет до сердец слушающих. А военно-патриотическая - любовь к Родине, к своему делу, честь и слава нашим предкам, которые защищали наши страны. Все это мы должны пропустить через сердца, через души, и тогда слушатели будут тронуты.
Фестиваль "Катюша" проводят уже в 16-й раз. В нем могут участвовать военные и члены их семей, ветераны войны и курсанты военных училищ.
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