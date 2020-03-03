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Дуэт VAL не будет менять песню "Да відна" для выступления в Роттердаме
Вопреки домыслам и предположениям дуэт VAL не будет менять музыкальную и текстовую составляющие конкурсной песни для выступления в Роттердаме. Композиция "Да відна" прозвучит на сцене "Евровидения-2020" на белорусском языке. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказали Влад Пашкевич и Валерия Грибусова. Сейчас ребята начали активную подготовку к конкурсу. Впереди окончательное формирование команды, доработка концепции номера и съемки клипа на композицию "Да відна".
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