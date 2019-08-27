"Дух Шелкового пути" приехал из Шанхая

Более 50 картин китайской каллиграфии и живописи разместились в одном из залов Дворца искусств. Произведения выполнены по технологии "буддийская красная". Основу составляет шелковая вышитая ткань, на которой закреплена специальная синяя бумага. Рисунок и каллиграфия нанесены пером с использованием красок с крупинками настоящего золота. Во всех произведениях присутствуют буддийские сюжеты.



Выставку "Дух Шелкового пути" в Минск привезла творческая делегация из Шанхая в ответ на белорусский проект "Один пояс и один путь". С произведениями китайской каллиграфии и живописи можно ознакомиться только до пятницы.



