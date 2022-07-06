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"Думкай да сонца" - выставка-посвящение Янке Купале

140-летию со дня рождения Янки Купалы и народному празднику Купалья посвящена выставка "Думкай да сонца". Проект открылся в филиале Государственного литературного музея Купалы "Окопы" Логойского района. Автор экспозиции - народный мастер Беларуси Елена Гурецкая. Художественное признание народному поэту - в материале Наталье Бордиловской (видео).

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