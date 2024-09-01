Душа и голос Беларуси: легендарному ансамблю "Песняры" - 55 лет!

1 сентября был худсовет в филармонии Министерства культуры, и они дали протокол официально называться ВИА "Песняры", разрешить петь, надбавка за пение - 1 рубль и возможность на афише все это печатать. И руководитель Мулявин. Там он впервые стал руководителем. Спасибо Володе и спасибо всем, кого уже нет из "Песняров".

Владислав Мисевич, заслуженный артист Беларуси, один из основателей и участник ВИА "Песняры"