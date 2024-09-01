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Душа и голос Беларуси: легендарному ансамблю "Песняры" - 55 лет!

Легендарному ВИА "Песняры" - 55! 1 сентября 1969 года "Лявоны" официально получили название, которое сегодня ассоциируется у миллионов поклонников с высоким уровнем исполнительского мастерства.

"Песняры" получили не только всесоюзную славу, но и общемировую. А художественный руководитель ансамбля - народный артист Советского Союза Владимир Георгиевич Мулявин в тандеме со знаменитыми композиторами совершил музыкальную революцию - соединил фольклор и классику на эстраде.

Сегодня дело Мулявина продолжает Белорусский государственный ансамбль "Песняры". Музыканты - по-прежнему желанные гости не только в Беларуси, но и далеко за пределами страны. В свой юбилейный год они исколесили почти всю Россию. Сейчас коллектив активно готовится к сольному концерту во Дворце Республики в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.

1 сентября был худсовет в филармонии Министерства культуры, и они дали протокол официально называться ВИА "Песняры", разрешить петь, надбавка за пение - 1 рубль и возможность на афише все это печатать. И руководитель Мулявин. Там он впервые стал руководителем. Спасибо Володе и спасибо всем, кого уже нет из "Песняров".
Владислав Мисевич, заслуженный артист Беларуси, один из основателей и участник ВИА "Песняры"

В большой музыкальный тур по творчеству легендарных "Песняров" приглашаем сегодня и зрителей первой кнопки. Подпевайте знаменитым хитам в программе "Главный эфир".

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