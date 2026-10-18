Две картины Айвазовского из белорусских фондов представлены на выставке в Санкт-Петербурге

В корпусе Бенуа Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге открылась выставка Ивана Айвазовского, приуроченная к 210-летию со дня рождения выдающегося мариниста. В экспозиции около 200 произведений автора.

Центральным событием вернисажа стал показ знаменитого полотна "Девятый вал", которое предстало перед публикой после масштабной реставрации. Также важной частью экспозиции стали крупноформатные полотна Айвазовского.

На выставку приехали и работы из белорусских фондов. Минск отправил в Санкт-Петербург два полотна мариниста: это пейзаж "Ночь на острове Родос" и картина "Лунная ночь в Амальфи с группой бандитов, среди которых Сальватор Роза пишет с натуры окрестный пейзаж".

Отметим, белорусский Национальный художественный музей обладает одной из самых авторитетных коллекций Ивана Айвазовского на постсоветском пространстве. В фондах музея находятся живописные полотна мастера разных периодов творчества мариниста, среди которых знаменитые "Буря на Азовском море" и "Ниагарский водопад".