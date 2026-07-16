Две плиты с именными "васильками" появились на Площади лауреатов в Витебске

Две плиты с именными "васильками" появились на Площади лауреатов специальной премии Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" в Летнем амфитеатре в Витебске.

Юбилейный фестиваль преподнес сюрприз поклонникам "Славянского базара": сразу два деятеля культуры удостоены этой премии Президента Беларуси. Одним из лауреатов стал Герой Труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин.





В 2026 году выдающийся деятель искусств отметил 100-летие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах, в том числе комедиях Леонида Гайдая ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию"), полнометражном мультфильме "Тайна третьей планеты".

Леонид Захлевный и ансамбль народной музыки "Бяседа"

Вторым лауреатом стал автор гимна "Славянского базара", наш земляк, композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный (подробности в видео).