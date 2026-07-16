Две плиты с именными "васильками" появились на Площади лауреатов в Витебске
Две плиты с именными "васильками" появились на Площади лауреатов специальной премии Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" в Летнем амфитеатре в Витебске.
Юбилейный фестиваль преподнес сюрприз поклонникам "Славянского базара": сразу два деятеля культуры удостоены этой премии Президента Беларуси. Одним из лауреатов стал Герой Труда Российской Федерации, народный артист России Александр Зацепин.
В 2026 году выдающийся деятель искусств отметил 100-летие. Всенародное признание и любовь он получил после того, как его музыка прозвучала в советских кинолентах, в том числе комедиях Леонида Гайдая ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию"), полнометражном мультфильме "Тайна третьей планеты".
Вторым лауреатом стал автор гимна "Славянского базара", наш земляк, композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлевный (подробности в видео).