Две примы Большого театра Беларуси празднуют юбилей

Две примы одного театра 13 ноября празднуют юбилей. 70 лет исполнилось народной артистке Беларуси, балерине, а ныне педагогу-репетитору Большого театра Беларуси Татьяне Ершовой.



Она получила хореографическое образование в Риге. Была солисткой Латвийского государственного театра оперы и балета, пока ее не пригласили на первый балетный фестиваль в Минске. Техника и виртуозное владение фуэте привлекли внимание главного балетмейстера Большого театра Беларуси, народного артиста СССР Валентина Елизарьева, и он предложил Ершовой остаться в Минске. В репертуаре артистки как классические спектакли, так и современные постановки. Одетта и Одиллия, Аврора, Кармен, Сильфида - Татьяна Ершова танцевала даже когда стала педагогом-репетитором в 1990 году. С тех пор подготовила несколько поколений балетных исполнителей.



50-летие сегодня празднует и народная артистка Беларуси, заведующая труппой оперы Анастасия Москвина. Ее лирическое сопрано покорило не только Европу, но и Азию. Работала в Большом театре России, но осталась верна родной сцене. На службу театру и зрителям поступила 20 лет назад. Дебютировала в опере "Волшебная флейта" в роли Первой дамы. С тех пор за ней и закрепилось звание первой. На счету у Москвиной десятки ролей, она же предпочитает зарубежной классике славянскую. Оперы "Князь Игорь", "Седая легенда" уже успели полюбить зрители.



Сегодня, 13 ноября, в честь Татьяны Ершовой в Большом дают спектакль "Спящая красавица", а 19 ноября состоится бенефисный спектакль Анастасии Москвиной. В опере "Князь Игорь" она споет партию Ярославны. Корреспонденты Агентства теленовостей подготовили сюжет-портрет - юбилейное соло смотрите сегодня в программе "Главный эфир" в 9 вечера.



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