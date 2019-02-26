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Дворец детей и молодежи принимал 23-й фестиваль детского джаза

В столичном Дворце детей и молодежи свои силы в ежегодном музыкальном конкурсе пробовали музыканты от 8 до 23 лет. Профессиональное жюри оценивало мастерство участников в исполнении на таких инструментах, как труба, тромбон, гитара, ударные и фортепиано. Выступления прошли в два этапа: сначала сольные, а потом конкурсанты выступили в сопровождении ансамбля. Дворец детей и молодежи принимал фестиваль детского джаза в 23-й раз.

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