Дворец детей и молодежи принимал 23-й фестиваль детского джаза

В столичном Дворце детей и молодежи свои силы в ежегодном музыкальном конкурсе пробовали музыканты от 8 до 23 лет. Профессиональное жюри оценивало мастерство участников в исполнении на таких инструментах, как труба, тромбон, гитара, ударные и фортепиано. Выступления прошли в два этапа: сначала сольные, а потом конкурсанты выступили в сопровождении ансамбля. Дворец детей и молодежи принимал фестиваль детского джаза в 23-й раз.