3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Дворец детей и молодежи принимал 23-й фестиваль детского джаза
В столичном Дворце детей и молодежи свои силы в ежегодном музыкальном конкурсе пробовали музыканты от 8 до 23 лет. Профессиональное жюри оценивало мастерство участников в исполнении на таких инструментах, как труба, тромбон, гитара, ударные и фортепиано. Выступления прошли в два этапа: сначала сольные, а потом конкурсанты выступили в сопровождении ансамбля. Дворец детей и молодежи принимал фестиваль детского джаза в 23-й раз.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все