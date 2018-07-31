ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Дворец искусства презентует сразу шесть выставок

Одна из них посвящена юбилею белорусского скульптора Виктора Минко. Он в этом году отмечает 50-летний юбилей. Любимое направление мастера - сюрреализм. Основной материал, с которым работает мастер, бронза. В авторской экспозиции почти 20 лучших скульптурных композиций, выполненных художником за весь период своей творческой деятельности.

Скульптурную выставку Виктора Минко в галерее Белорусского союза художников можно посетить до 12 августа.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все