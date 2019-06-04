Дворик Национального исторического музея превратился в Будапешт

Будапешт в центре Минска! В венгерскую столицу на несколько часов превратился дворик Национального исторического музея. Познакомиться с одним из самых красивейшых европейских городов можно было на фотовыставке ночных урбанистических пейзажей. А прикоснуться к культуре Венгрии через гастрономическое шоу, просмотр венгерских кинолент, а также прослушивание национальной музыки. Будапешт - единственная в Европе столица, которая одновременно считается курортом. Такое звание город получил благодаря большому количеству источников с термальной и лечебной водой.