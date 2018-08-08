Двойной юбилей сегодня празднует Владимир Прокопцов

Ровно 65 лет назад на свет появился художник, который вот уже 20 лет возглавляет Национальный художественный музей Беларуси. Вместе с Прокопцовым храм произведений высокого искусства переживает эпоху Возрождения. Пополняющаяся коллекция уже достигла примерно 30 тысяч шедевров, но экспонируется лишь 4 процента.