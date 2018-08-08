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Двойной юбилей сегодня празднует Владимир Прокопцов

Окутанный магией цифры 8! Двойной юбилей сегодня празднует узнаваемый, благодаря своему индивидуальному стилю, Владимир Прокопцов.

Ровно 65 лет назад на свет появился художник, который вот уже 20 лет возглавляет Национальный художественный музей Беларуси. Вместе с Прокопцовым храм произведений высокого искусства переживает эпоху Возрождения. Пополняющаяся коллекция уже достигла примерно 30 тысяч шедевров, но экспонируется лишь 4 процента.

Эту проблему решит самый масштабный и грандиозный проект - музейный квартал, объединяющий сразу несколько зданий по периметру улиц Кирова, Ленина и Маркса.

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