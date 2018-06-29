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Джазовые вечера у Ратуши в столице продолжаются
В этом году в шестом музыкальном проекте по субботам - инструментальная и вокальная джазовая музыка разных стилей и направлений. Специально для участия в концерте в Минск прибыла американская группа "Джона Левайн Коллектив".
"Мы будем исполнять, безусловно, джазовую музыку на концерте у Ратуши. У нас классическое образование, поэтому мы работаем и в других музыкальных стилях и направлениях, таких как: хип-хоп, мировая классика и совмещаем это с этномотивами. Мы стремимся импровизировать. Нашему коллективу 6 лет, все мы вместе учились в университете Лос-Анжелеса, поэтому доверяем друг другу как в музыке, так и лично".
"Я играю на саксофоне и считаю, что это самый главный инструмент в джазе. Однако все наши музыканты группы мультиинструменталисты, владеют многими музыкальными инструментами. Мы всегда удивляем своей импровизацией не только публику, но и самих себя. Минск мне очень нравится, особенно этот период, когда дни такие длинные, а ночи короткие".
Квинтет неоднократно участвовал в джазовых фестивалях Швейцарии, Франции, Германии, Италии и других стран.
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