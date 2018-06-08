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Джорджио Фабиани представил в Минске новую коллекцию

Легенда мира моды Джорджио Фабиани, дизайнер эксклюзивного обувного бренда, представил в Минске новую коллекцию. В белорусскую столицу законодателя мод привела коллаборация с белорусским дизайнером Prêt-à-Porter класса Людмилой Лабковой. 

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В Минске прошла презентация совместной коллекции. Проект выдержан в стилистике актуальных моделей лета и тенденций грядущей осени.

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К слову, уже сегодня творческий тандем Фабиани - Лабкова запускает свой новый бутик. Часть коллекции отшивалась в Беларуси, обувь - дело рук итальянских мастеров.

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