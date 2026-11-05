Египет представил фильм "Она" на минском кинофестивале "Лістапад"

Сегодня в столичном кинотеатре "Москва" прошел показ египетской киноленты "Она" режиссера Атефа Шокри. Египет впервые привез фильм на Минский международный кинофестиваль. Документальная лента представлена в номинации неигрового кино.

Эта история о докторе Иман Карим, которая после трагического случая оказалась прикованной к инвалидной коляске. Несмотря на это, женщина смогла добиться больших успехов: получила степень магистра и докторскую, стала преподавателем немецкого языка. Также Иман Карим занимала пост генерального куратора Национального совета по делам инвалидов.

Шериф Хассан Мохамед Гед, председатель жюри конкурса национальных киношкол Минского международного кинофестиваля "Лістапад":

"В прошлом году я впервые побывал на кинофестивале. Я был потрясен тем, что Египет, крупная страна по производству кино, никогда не был на "Лістападе". Сегодня впервые египетский фильм находится в программе "Лістапада". Я надеюсь, что на 33-м фестивале будет еще больше фильмов и больше делегаций из Египта".

Беларусь и Египет продолжат строить культурные мосты. В планах сотрудничество с юными кинематографистами. Речь идет об обмене опытом между киноведами и, конечно, об участии ребят в престижных молодежных кинофестивалях двух стран.