Экоактивисты облили картофельным пюре картину Моне

В Германии вандализм, замешанный на безумии, все более частое явление. Накануне в музее Потсдама группа радикальных экоактивистов провела акцию. Парочка зеленых выплеснула полужидкое картофельное пюре на картину Моне. Затем протестующие приклеили ладони к стене и полу музейного зала. По счастью, полотно было защищено стеклом и не пострадало. Подобные акции в последнее время стали крайне частыми и уже всем надоели настолько, что против них, похоже, наконец нашли противоядие.



Несколько дней тому назад такие же зеленые радикалы приклеили свои ладони к полу в выставочном зале одного немецкого автоконцерна. К их собственному удивлению, никто защитникам зверей мешать не стал. По окончании рабочего дня свет выключили, а сотрудники выставочного зала ушли. Экоактивисты порядком замерзли, при этом сильно страдая из-за недоступности туалета. Под утро они сами вызвали спасателей.