Экс-солисту "Песняров" Валерию Скорожонку - 60

Юбилей одного из самых лирических голосов Беларуси. Сегодня Валерию Скорожонку - 60. Выпускник вокального отделения Гродненского училища искусств дебютировал на сцене в 1978году в составе народного ВИА "Раніца". За свою творческую биографию он успел побывать солистом Гродненской областной филармонии, артистом Рижского концертного объединения и Государственного концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.



Настоящую славу музыкант приобрел, когда вошел в состав ВИА "Песняры": солист - последний, набранный лично Владимиром Мулявиным



После ухода из жизни основателя коллектива возглавил Белорусский государственный ансамбль. Сегодня Валерий Скорожонок работает сольно, а также занимается возрождением своей малой родины - родной деревни Замошье.



