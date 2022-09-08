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Эксклюзивно весь Шагал в Национальном художественном музее в Минске
Всего Шагала собрали в стенах Национального художественного. Проект уже окрестили событием года: сливки из всех известных коллекций эксклюзивно и буквально впервые объединили в музее.
Оригиналов из-под кисти "летающего над Витебском" в Беларуси крайне мало. Работами владеют частные коллекционеры и персональный музей на родине художника. Каждое полотно - под лупой комитета. Он координирует передвижение Шагала во всем мире. Так, премьеру собирали скрупулезно, чтобы не нарушить авторские права. В первом зале, что в корпусе на Маркса, 11 картин с "константами" авангардиста. В пространстве напротив - 4 десятка графических зарисовок по мотивам "Мертвых душ" Гоголя. Арт-доставка из витебского музея.
Сегодня экспозиция в процессе монтажа. Арт-сборник Шагала презентуют на мероприятии "Сентябрьская ночь" в эту субботу. Национальный художественный будет принимать эстетов до полуночи.
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