Эксклюзивное интервью певца Эмина

На "Славянском базаре" проходит первый сольный концерт. Впервые в Витебске азербайджанский и российский певец Эмин. На пресс-конференции артист собрал множество журналистов, а после дал интервью нашей съемочной группе прямо перед дебютным выступлением на сцене "Славянского базара" (видео).



