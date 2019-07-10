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Эксклюзивное интервью певца Эмина

На "Славянском базаре" проходит первый сольный концерт. Впервые в Витебске азербайджанский и российский певец Эмин. На пресс-конференции артист собрал множество журналистов, а после дал интервью нашей съемочной группе прямо перед дебютным выступлением на сцене "Славянского базара" (видео).

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