Интервью создателя белорусской скрипки Александра Сурбы

Глава государства на неделе дал оценку белорусским музыкальным инструментам, за разработку и возрождение которых очень серьезно взялись в последнее время.

На алтаре нашего искусства усилия мастеров, музыкантов, художников, актеров и режиссеров. Но как же рабочие условия? На них тоже требуется немалый ресурс! Например, модернизацию этого большого студийного комплекса провели по поручению Президента страны.

И теперь здесь пользуются услугами звукозаписи как студенты, так и звезды мировой величины. Но у нас сегодня своя цель - оценить возможности новой белорусской скрипки. Такая запись и правда будет уникальной, ведь ценность королевы оркестра раскрывается порой через десятки и сотни лет. Но так далеко заглядывать не станем, а адресуем актуальные вопросы создателю нового инструмента Александру Сурбе, декану факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ (видео).