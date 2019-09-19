Эксклюзивные экспонаты Омана выставили в Национальном художественном музее

Ценный груз весом в полтонны доставили из Национального музея султаната. Более ста предметов - ручная работа XX и XXI веков. Украшения, посуда и ковры отражают микс традиций Индии, Иордании и Китая. Впервые за пределами Омана представят и главное достояние восточного ремесла, которое изображено даже на государственном флаге, - церемониальные кинжалы.



Выставка продлится до января. За это время искусствоведы прочтут несколько лекций о культуре Востока и подробно познакомят с экспозицией.