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Эксклюзивные экспонаты Омана выставили в Национальном художественном музее

Ценный груз весом в полтонны доставили из Национального музея султаната. Более ста предметов - ручная работа XX и XXI веков. Украшения, посуда и ковры отражают микс традиций Индии, Иордании и Китая. Впервые за пределами Омана представят и главное достояние восточного ремесла, которое изображено даже на государственном флаге, - церемониальные кинжалы.

Выставка продлится до января. За это время искусствоведы прочтут несколько лекций о культуре Востока и подробно познакомят с экспозицией.

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