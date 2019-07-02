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Беларусь 44-го глазами фронтовых художников

Увидеть Беларусь 44-го глазами фронтовых художников. Эксклюзивные работы из фондов Калининградского историко-культурного музея представили в Национальном историческом музее Беларуси. В небольших рисунках летопись военных событий. Большинство произведений было написано профессиональными художниками, которые отправились на фронт.

Увидеть коллекцию рисунков фронтовых художников можно будет до 28 июля.

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