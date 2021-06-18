ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Экскурсионные маршруты, масштабный концерт, праздничный салют - озвучена программа республиканского праздника "Купалье"

Александрия вновь собирает друзей уже 10 июля. Накануне в ходе пресс-конференции в Минске была озвучена программа республиканского праздника "Купалье", который традиционно проходит в агрогородке Шкловского района. Для публики - это экскурсионные маршруты, модный показ, танцевальное шоу, сольники, концерт-караоке, посвященный Году народного единства, и многое другое. Будут работать сразу две сцены. Самый масштабный концерт запланирован на вечер 10 июля - это народное шоу "Песні маёй краіны". В его финале небо над Александрией раскрасит праздничный салют.

Белорусский рушник стал одним из символов республиканского праздника "Купалье" в Александрии. Предмету народной культуры будет посвящена традиционная выставка-ярмарка. Гости смогут увидеть процесс изготовления рушников и принять участие в мастер-классах.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все