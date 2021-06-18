Экскурсионные маршруты, масштабный концерт, праздничный салют - озвучена программа республиканского праздника "Купалье"

Александрия вновь собирает друзей уже 10 июля. Накануне в ходе пресс-конференции в Минске была озвучена программа республиканского праздника "Купалье", который традиционно проходит в агрогородке Шкловского района. Для публики - это экскурсионные маршруты, модный показ, танцевальное шоу, сольники, концерт-караоке, посвященный Году народного единства, и многое другое. Будут работать сразу две сцены. Самый масштабный концерт запланирован на вечер 10 июля - это народное шоу "Песні маёй краіны". В его финале небо над Александрией раскрасит праздничный салют.