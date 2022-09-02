Владимир Перцов, министр информации Беларуси: В эпоху обесценивания печатного слова для сакрализации слова, в погоне за коммерцией в книгоиздательской деятельности, все-таки оставить тот обязательный список литературы, который нужно прочитать. У нас в стране такая литература определяется каждый год, это список социально значимой литературы. Наши коллеги на Санкт-Петербургском форуме в этом году подошли и решили, что такой же список нужно создавать, поскольку мы находимся в одном информационном пространстве, и, может быть, у нас получится создать единый список произведений.