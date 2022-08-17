Эксперты кастинга вокального шоу "ФАКТОР.BY" признают, что важную роль играет артистизм

Общенациональный кастинг вокального шоу "ФАКТОР.BY" продолжается. Команда проекта по-прежнему ищет таланты со всей страны и не ограничивается исключительно требованиями к голосовым данным. Эксперты признаются, что одну из ключевых ролей играет артистизм: наличие харизмы и яркой индивидуальности. А еще умение себя подать и грамотно рассказать свою историю. Прослушивания проходят в режиме живого звука без музыкального сопровождения. Это необходимо, чтобы лучше понять интонацию участника и тембр.

И напоминаем, что идет прием заявок для участия в новом шоу "ФАКТОР.BY 60+". Если вы давно мечтали о сцене, но отвлеклись на работу и детей, а теперь жалеете, что упустили возможности - телеканал "Беларусь 1" дарит шанс стать знаменитым. Заполняйте специальную форму на сайте Белтелерадиокомпании сами или при помощи близких, и приходите на прослушивание. Даты кастингов станут известны позже.