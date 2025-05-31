Экспонаты музея-заповедника "Коломенское" украшают выставочный холл Несвижского замка

Музеи-заповедники - Несвиж и Коломенское - представляют дебютный международный проект. Это сакральная посылка, что создана руками белорусов еще в XVII веке.

В международных проектах знали толк владельцы этих имений. Радзивиллы сотрудничали с Русским государством в XVIII веке. Они задавали тренды на всю округу - буквально привезли сюда барокко, которое после здесь процветало. Наши люди насмотрелись, создали новые технологии и повезли их в русское государство - обучать их мастеров. Лучшие создавали шедевры в оружейных палатах Кремля.

Уроженцы Орши, Полоцка, Витебска и Шклова служили при царском дворе. Теперь вернулись на родину, впервые выехали за пределы фондов музея-заповедника "Коломенское". Каждый из 38 памятников - царских врат, изразцов - пропитан дореволюционными молитвами. Драгоценную посылку специально к выставке отреставрировали.

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Ольга Полякова, замдиректора Московского государственного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово":

"Хотелось показать что-то, что имеет общие исторические корни и связи. Я подумала о том, что нужно показать нашу коллекцию резного золоченого дерева. Когда коллеги пришли и увидели эту роскошь золоченой резьбы, струящиеся плоды и ветви, выполненные из дерева, позолоченные иконы, они восхитились, и оказалось, что в Беларуси этого нет. Нет такого обилия, потому что не сохранилось".

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО стали партнерами в доковидную эпоху. Дебютные реверансы из Коломенского готовили 5 лет.

Наталия Жерко, первый замдиректора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":

"Полтора года назад московские коллеги вышли с нами на связь для того, чтобы предложить продолжить работу над этим проектом, поскольку работа уже была наполовину выполнена. То есть были подготовлены самые основные экспонаты, про которые мы говорили при нашей первой встрече".

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Наталия Горькова, замдиректора Московского государственного музея-заповедника "Коломенское-Измайлово":

"Когда наши лидеры государства говорят о том, что необходимо расширять культурный диалог и межкультурное сотрудничество, мне кажется, что это очень своевременно и уместно. Можно сказать, что это искусство, которое принесли белорусские мастера в Москву, оно во многом определило эстетические предпочтения и развитие дальнейшего художественного искусства и весь облик храмов позднего Средневековья Московии".