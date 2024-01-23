Экспонаты собирали 30 лет - в Лепеле открылась экспозиция, посвященная развитию фотодела

Там представлены также фотокарточки, автор которых - владелец первой в Лепеле фотостудии Берка Фидельман. По его фотографиям можно понять, как выглядел небольшой городок на стыке 19 и 20 веков. Представлены также снимки, сделанные еще одним известным земляком - Михаилом Кустинским. Во второй половине 19 века он составил археологическую карту Витебской губернии, проводил раскопки возле Лепеля, фотографировал местных жителей, их одежду. Много внимания на выставке уделено фронтовой фотографии и массовому увлечению фотоделом в советский период.