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Экспонаты собирали 30 лет - в Лепеле открылась экспозиция, посвященная развитию фотодела

В Лепеле открылась постоянная экспозиция, посвященная развитию фотодела. Экспонаты собирали 30 лет, и сейчас посетители могут увидеть коллекцию фотоаппаратов и раритетные снимки земляков.

Там представлены также фотокарточки, автор которых - владелец первой в Лепеле фотостудии Берка Фидельман. По его фотографиям можно понять, как выглядел небольшой городок на стыке 19 и 20 веков. Представлены также снимки, сделанные еще одним известным земляком - Михаилом Кустинским. Во второй половине 19 века он составил археологическую карту Витебской губернии, проводил раскопки возле Лепеля, фотографировал местных жителей, их одежду. Много внимания на выставке уделено фронтовой фотографии и массовому увлечению фотоделом в советский период.

Большую помощь в создании коллекции оказали жители Лепельского района - они передавали в музей свои старые фотоаппараты и другие предметы.

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