Ажурные узоры белорусских вытинанок от молодечненских мастеров. Экспозиция кружева из черной, белой и цветной бумаги проходит в столице. Выставка составлена из работ трех художников молодечненской школы вытинанки. На полотнах - философские и мифологические мотивы.