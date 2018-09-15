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Экспозиция кружева из черной, белой и цветной бумаги проходит в столице

Ажурные узоры белорусских вытинанок от молодечненских мастеров. Экспозиция кружева из черной, белой и цветной бумаги проходит в столице. Выставка составлена из работ трех художников молодечненской школы вытинанки. На полотнах - философские и мифологические мотивы.

Подробнее рассмотреть узоры современных вытинанок, как одного из древних видов декоративно-прикладного искусства Беларуси, можно в Национальном историческом музее. 

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