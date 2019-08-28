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Экспозиция "Минск-Ганновер" объединила около сотни произведений фотографов

Часть Германии - в Верхнем городе Минска. В арт-гостиной "Высокое место" - фотоэкспозиция "Минск-Ганновер". Она объединила около сотни произведений белорусских и немецких фотографов. В прошлом году они на протяжении десяти дней были в Германии, где и сделали выставочные съемки. Через цветные и черно-белые кадры авторы показали моменты из жизни немецких городов.

Увидеть фотовыставку "Минск-Ганновер" можно до начала сентября.

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