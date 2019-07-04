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Экспозиция "Первые имена русского балета" открылась в Минске

Выставка, посвященная легендарным артистам мирового классического танца, открылась в Музее истории театральной и музыкальной культуры Беларуси. Коллекция оригинальных работ российских фотохудожников предоставлена из фонда Российской государственной библиотеки искусств. Здесь отражена деятельность театральной жизни на сцене с 1890 и до наших дней. Среди снимков выделяются по своей манере работы фотографа-пикториалиста Мирона Шерлинга. Он мастерски обрабатывал негатив, поэтому его портретные фотопроизведения похожи на живопись и графику.

Портреты Павловой, Карсавиной, Кшесинской и других звезд "Русских сезонов" начала прошлого столетия собраны в музыкальном зале музея. Выставка продлится до 30 июля.

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