Экспозиция, посвященная юбилею Ильи Репина, открылась в галерее Савицкого

"Здравнево в лицах и судьбах". Экспозиция, посвященная юбилею всемирно известного художника Ильи Репина, открылась в галерее Савицкого. Это результат пленэра, который прошел в городке Здравнево, что под Витебском. Живописцы работали там, где когда-то Илья Репин проводил каждое лето и создал более сорока полотен, эскизов и рисунков. Мастер любил писать местных крестьян, а художники из России, Беларуси и Украины изобразили уже современных жителей.



Подробнее Лариса Гулякевич. Многогранные образы, интересные лица, разные судьбы… Портреты наших соотечественников -жителей городка Здравнево на Витебщине, который знают во всем мире. Это усадьба и место вдохновения известного живописца Ильи Репина. Итоги пленэра в Здравневе, в усадьбе Репина под Витебском, представлены на международной выставке в галерее Савицкого. Она посвящена юбилею художника. Выставка "Здравнево в лицах и судьбах" - результат работы 12 молодых художников из Беларуси, Украины и России. Пленэр проходил прошлым летом недалеко от Витебска, где восстановленный после пожара музей-усадьба Ильи Ефимовича Репина организовывает не только экскурсии для посетителей, но и пленэры для художников.



На этот раз концепцией здравневского пленэра стало создание портретов жителей близлежащих деревень. Вместе с художниками работали литераторы, которые писали эссе о людях, изображенных на полотнах. Так молодые живописцы отметили 175-летие великого художника. Белорусский художник Елизавета Пастушенко выбрала местную девочку не по внешнему виду, а по внутренней красоте и цельности особы. Девушка увлекается военной тематикой, изучает историю Великой Отечественной, пишет стихи. В результате получился романтичный образ юной героини из Здравнева. Оценить работу художников можно до 27 февраля в галерее Михаила Савицкого.



