Экспозиция в галерее "Университет культуры" рассказывает о жизни в Палестине

Познакомиться с культурой Палестины. Экспозиция в художественной галерее "Университет культуры" через фото, керамику, национальные костюмы и аксессуары рассказывает о жизни различных регионов арабской страны. Неповторимый национальный колорит, традиции и праздники представляют знаменитые фотографы из Палестины и Литвы. Вручную вышитые платья, которые носили молодые девушки почти сто лет назад, опять в моде.



Международный выставочный проект представляет собой симбиоз старинных традиций и современной культуры и продлится до конца апреля.