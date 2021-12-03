Экспозиция в стиле пэчворк открылась в Минском областном краеведческом музее

Рукодельный хоровод или творческое побратимство.Республиканская ремесленная карусель продолжается в Молодечно. Экспозиция более чем из двух десятков работ в стиле пэчворк открылась в Минском областном краеведческом музее. Коллективный проект-игра объединил 25 мастеров. По очереди они дополняли каждую из работ, объединенных тематикой единства.