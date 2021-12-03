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Экспозиция в стиле пэчворк открылась в Минском областном краеведческом музее
Рукодельный хоровод или творческое побратимство.Республиканская ремесленная карусель продолжается в Молодечно. Экспозиция более чем из двух десятков работ в стиле пэчворк открылась в Минском областном краеведческом музее. Коллективный проект-игра объединил 25 мастеров. По очереди они дополняли каждую из работ, объединенных тематикой единства.
В каждой работе представлен один из городов Беларуси. Например, здесь изображен город Молодечно. Это амфитеатр, который является одним из символов нашего города.
В Молодечно выставка продолжится до 5 декабря, после чего ее объединят со столичной экспозицией в Пушкинской библиотеке.