Экспозиция вышитых картин, сделанных вручную, - на выставке в художественной галерее Щемелева

Живопись иглой стала частью культуры многих народов и является одним из любимых видов рукоделия клуба "Созвездие" Белорусского союза женщин. В своих работах мастерицы используют разные технологии вышивки и более двух сотен цветных сочетаний нитей.

А на создание вышитых бисером шедевров иногда требуется несколько лет. Вышивка востребована в мире дизайна, моды и искусства, придает вещам эксклюзивность и оригинальность.