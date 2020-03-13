Антикварные, винтажные и коллекционные. Экспозицию кукол разных эпох и народов представили в галерее Ващенко в Гомеле. В выставочный проект вошли более 200 кукол, а также кукольная мебель, посуда промышленного производства и ручной работы. Все они созданы в разные периоды во Франции, Германии, США, Швеции, Японии и СССР. Многие экспонаты из частных коллекций представили впервые. На выставке можно увидеть "долгожителя" коллекции - куклу Соню, которой почти 130 лет. Она была изготовлена в 1891 году на знаменитой немецкой фабрике.