Елена Секач: В фонде Президентской библиотеки насчитывается 1350 книг, подаренных главе Беларуси

В фонде Президентской библиотеки насчитывается 1350 книг, подаренных Президенту Беларуси Александру Лукашенко, и некоторые из них имеют дарственные подписи с теплыми пожеланиями, отметила директор Президентской библиотеки Беларуси Елена Секач в "Актуальном интервью".

Скоро после ремонта в библиотеке откроется зал с подаренными книгами, чтобы белорусские граждане и гости Беларуси могли посетить и оценить важность и величие Президента Беларуси. "Книги подписаны важными людьми. Это люди культуры, спорта, политики. Есть и такие экземпляры книг, которые хранятся исключительно у нас, по Беларуси их нет нигде", - рассказала собеседница.

Елена Секач

Президентская библиотека известна в том числе и своими электронными фондами. На сегодняшний момент уже оцифровано несколько коллекций. Одна из них - "Перыядычны друк Беларусі да 1945 года". "Говоря о цифровых коллекциях, упомяну проект, реализующийся уже который год, - это "Духовное наследие Беларуси". В идеале, я бы очень хотела, чтобы все конфессии, существующие на территории Беларуси, присоединились к нему и предоставили нам свои редчайшие издания. Кстати, мы договорились с представителями Белорусской православной церкви об оцифровке имеющегося у нее очень редкого издания", - поделилась планами Елена Секач.

Главное фото: magnific.com