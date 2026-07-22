Елизавета Цуприк рассказала, как создавалась песня "Мой дом", покорившая сердца жюри

Представительница Беларуси на XXIV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск" Елизавета Цуприк получила 130 баллов из 130 возможных и завоевала Гран-при. О результате и создании для конкурсантки персональной песни поговорили с ней в "Актуальном интервью".

Лиза призналась, что старалась не думать о цифрах, потому что самым главным для нее было выступить так, чтобы зрители ее запомнили, а сердца членов жюри растопились. Конечно, победить хотелось, и мечта сбылась.

Елизавета Цуприк из Беларуси стала обладателем Гран-при детского музыкального конкурса Елизавета набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск"

Заслуженный артист Республики Беларусь, композитор Валерий Шмат специально для юной исполнительницы написал песню "Мой дом". "Эта песня создана два года назад. Изначально было на выбор несколько песен, но почему-то именно она запала в душу. Она была самой яркой. Валерий Сергеевич подбирает песни под исполнителя, под его характер и вокальную технику. Эта песня о том, что нужно всегда помнить то место, где ты родился", - поделилась девушка.

Только за время XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" к Елизавете уже подошли сфотографироваться, выразить слова напутствия и пожелания 25 человек. "Я безумно благодарна каждому. И творчество свое я дарю не ради популярности, а наоборот, чтобы подарить им любовь, которую я выражаю через музыку", - поблагодарила гостья интервью.

К слову, помимо пения, Елизавета Цуприк еще рисует, пишет рассказы и занимается академической греблей.

Главное фото: magific.com