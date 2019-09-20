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Елизавета Мисникова представит Беларусь на детском конкурсе песни "Евровидение-2019"
Определен победитель национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019", который представит Беларусь на международном музыкальном форуме в Гливице.
Имя победителя было названо в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Онлайн-трансляцию финала национального отборочного тура также вел официальный сайт главного медиахолдинга страны www.tvr.by
За право выйти на международную сцену детского "Евровидения-2019" боролись восемь сольных исполнителей и две вокальные группы. 10 конкурсантов выступилив следующем порядке: 1. Елизавета Мисникова; 2. Анастасия Жабко; 3. Мария Жилина; 4. Ксения Галецкая; 5. Группа Мonkey Tops; 6. София Хролович; 7. София Рустамова; 8. Группа "Зефир"; 9. Арина Пехтерева; 10. Мария Ермакова.
Вели финальное шоу Андрей Макаенок и Хелена Мерааи.
Напомним, Беларусь участвует в детском конкурсе песни "Евровидение" с момента его основания - с 2003 года. В прошлом году Беларусь во второй раз принимала у себя международный конкурс и собрала рекордное количество участников: на сцене выступили представители 20 стран.
Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в нашей стране члену Европейского Вещательного Союза.
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