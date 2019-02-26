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Эта неделя в Минске посвящена национальной кухне
Блюда прошлого столетия в новом прочтении. Эта неделя в Минске посвящена национальной кухне. Жур с мясом, блины с грибами, салат "Журавінавы", свинина по-белорусски, а на десерт - аппетитные творожные "дзьмухаўцы" - попробовать и узнать рецептуру можно в 63 кафе и ресторанах. Цена единая независимо от статуса заведения.
Этот гастрономический проект уже 19-й по счету. Как показывает практика, после завершения самые популярные блюда попадают в основное меню кафе.
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