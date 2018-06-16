Этнофестиваль "Свята Сонца" пройдет в музейном комплексе "Дудутки"

Перенестись во времена язычества, услышать зов предков, станцевать в хороводах, принять участие в традиционных белорусских обрядах, а также воздать хвалу Солнцу как главному символу жизни. Все это можно сделать на купальском этнофестивале "Свята Сонца", который в эти выходные пройдет в музейном комплексе "Дудутки".

Официальный старт программы - в 11 часов. Две музыкальные сцены, ярмарка мастеров, мастер-классы по плетению венков и образовательные лекции на тему Купалья. А еще двухчасовое фаер-шоу и, разумеется, поиск той самой папарать-кветки. Выбрать занятие по душе на двухдневном фестивале - не проблема. Только сон в программе не предусмотрен: опускание венков в воду намечено на 5 утра. А затем снова купальские песни и пляски. Билеты на фестиваль можно приобрести в кассе музейного комплекса "Дудутки".