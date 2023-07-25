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Этнографический музей создан в Доме ремесел деревни Избино: экспонаты - уникальные вещи
Сохранить историю и культуру своего народа через возрождение его стародавних традиций и промыслов. Это успешно реализуют в Вилейском районе. На базе Дома ремесел деревни Избино создан этнографический музей, экспонаты которого уникальные вещи, собранные из разных уголков края. Несколько сотен предметов хранят в себе информацию об особенностях труда и быта древних вилейчан, передают оригинальный колорит региона. Наталья Бордиловская подробно о вилейской коллекции (подробности в видео).
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