"Это посыл от предков": 425 лет костел Божьего Тела в Несвиже хранит тайны Радзивиллов и историю

Вот уже 425 лет Фарный костел Божьего Тела в Несвиже принимает людей. Первое барочное сооружение Восточной Европы не закрывалось ни на день. Ни фашистские бомбежки, ни атеистические пули не смогли прервать молитву.

Службы здесь по расписанию, и не помеха даже многоэтажные строительные леса. Работа реставраторов под сводами костела - событие заблаговременно запланированное. Еще 15 лет назад понимали, наше всемирное наследие, единственный белорусский костел из списка ЮНЕСКО, скрывает высококлассную монохромную живопись 1753 года. Кстати, эту же краску - морелоне - использовал Микеланджело, расписывая Сикстинскую капеллу.

Сейчас исследователи полагают, что одна из самых масштабных в стране икон "Тайная вечеря" и задала тон росписи в 1902 году. Полотно размерами 4 м на 8 м расположено в главном алтаре Фарного костела. Образу 274 года. Реставрировали лишь однажды, пока в советской стране гремела Олимпиада 1980 года.

Биография центрального образа костела, как и скрывающихся фресок, была для историков очевидной, в отличие от его внешнего убранства. Потому сенсация независимой Беларуси - белоснежное исполнение фасада, что укоренилось в умах с начала XIX столетия, оказалось лишь побелкой, ластиком для сакральных и магнатских символов, что украшали когда-то костел. Достоверно обнаружили в 2011 году, работая над реставрацией Несвижского замка.

Андрей Карпук, научный руководитель реставрации костела Божьего Тела в Несвиже:

"Нам дали автовышку, я почистил головы святым. Потому что там были гнезда, стрижи селились. И попытался сделать зондаж. Я полез молотком, тронул штукатурку и смотрю, ярко-красный цвет. Я испугался. Вызвал художников. Они аккуратнее работают скальпелями. И нашли там росписи. Но мы не предполагали, что, оказывается, тут полностью ковровые росписи, не только декоративные. Они, кстати, очень похожи на росписи лестницы во дворце. Есть и сюжетные росписи на библейскую тему".

Эпоха барокко, которая не воспринимала белый цвет, не могла придать своему символу такую обертку. Побелить - вынужденная мера. Роспуск ордена иезуитов, раздел Речи Посполитой, участие Доминика Радзивилла в войне 1812 года на стороне Наполеона. Политические передряги и переход белорусских земель под юрисдикцию другого государства, где власти решили начать жизнь с чистого листа.

"Теперь, когда мы видим эти росписи, мы можем их прочесть. Ведь каждый элемент на этой фреске что-то обозначает. И это посыл от предков, они передали нам историческую информацию в этих фресках. Это не просто элемент декора, - обозначил старший научный сотрудник музея-заповедника "Несвиж" Сергей Чистяков. - Ни один костел среди множества прекрасных, сакральных сооружений нашей республики не может похвастаться тем, что он является второй в мире постройкой в стиле барокко и первой для Восточной Европы".

Спасение уникальной святыни проходит при прямом финансировании государства. В 2015 году приняли госпрограмму, которая позволяет и по сей день интенсивно вести реанимацию. Избежали протекания кровли, провели инженерные сети, внедрили систему кондиционирования, теперь и посетители, и живопись в безопасности.

О былых лихолетиях напоминает лишь "шрам" под куполом - фашистская ненависть из 1944-го.

Ксендз Гжегож Колосовский, настоятель Фарного костела Божьего Тела (1941-1991 гг.):

"Во время войны в 1944 году немцы подожгли наш костел зажигательными снарядами. Все крыши сгорели. Малый купол сгорел, завалился на низ. Этот костел горел в июне. Как только немцы ушли от нас, мы сразу начали реставрацию костела. В течении 3,5 месяца мы сделали крыши. Если бы мы этого не сделали, осенью были бы дожди, зимой был бы мороз - и это все обвалилось бы, не было бы фресок".

На куполе тогда располагался крест. Его создавал еще архитектор святыни и он же ксендз Джованни Мария Бернардони в конце XVI века. Из-за сильных повреждений его сняли, а небо теперь окрещает дубликат этого символа.

Итальянский след еще с момента основания костела можно найти и в его левом нефе - мраморный алтарь из Венеции - почти что ровесник белорусского книгопечатания. Его заказал для маленького храма-предшественника сам Николай Криштоф Радзивилл Сиротка - основатель нового Несвежа.

Он же и попросил лично у Папы Римского создать фамильную усыпальницу. Языческую традицию хранить буквально под полом благословили во имя памяти об именитом магнатском роде.

В крипте Фарного костела Божьего Тела находится третья по масштабу семейная усыпальница Европы. Это более 70 саркофагов. Туда не попадает солнце, чтобы не видеть души умерших.

В 1953 году, сразу после смерти Сталина, в крипте работала комиссия во главе с профессором Василием Червяковым. Брали части волос, одежды, кожи мумий на экспертизу. Причина - сохранить тело вождя. Правда, гриф "секретно" на эти документы имеет срок 75 лет. То есть подробности узнаем только в 2028 году.

Уже после научный сотрудник Несвижского замка Сергей Чистяков трижды был в составе комиссии, что изучала усыпальницу Радзивиллов. 10 лет назад удалось рассмотреть содержимое лишь 15 саркофагов, чтобы сберечь здесь и сейчас наше историческое наследие от вредителей и потопов.

Некоторых деталей и фактов насобиралось на целую экспозицию - "Замок скорби" в музее-заповеднике.

Сергей Чистяков:

"Здесь показаны некоторые элементы декора саркофагов. Одними из самых интересных являются лапы грифонов. Грифоны в мифологии, как мы знаем, переносили души умерших в потусторонний мир в своих когтях. И большинство саркофагов XVIII века, сделанные в большинстве своем в Гданьске, снабжены подставками в виде лап грифонов. Когда весь комплекс предметов будет отреставрирован, тогда будет организовано их возвращение обратно в саркофаги".

Культовый и мемориальный костел Божьего тела припрятал свою историю до лучших времен, то есть до эпохи независимой Беларуси. Именно в 1990-х раскопали из земляного пола спрятанный бронзовый колокол 1738 года.

Также сохранили и тот самый орган из 1911 года. Величественный голос костела перед Великой Отечественной закопали в огороде. Ксендз Колосовский подделал в 1939-м документы о конфискации органа и передал бумажку нацистам.

Его звуки теперь магнитом манят туристов. Здесь приезжие из Кубани и Новороссийска делились между собой, что хватило минуты, чтобы испытать катарсис.

Возвращать интерьеру фрески из XVIII века будут до 2030 года. Настолько рассчитан проект реставрации. Они дополнят излюбленную белорусами и зарубежными гостями роспись XX века.