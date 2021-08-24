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"Этюды древнего Заславля" - тема персональной выставки художника В. Данилова, открывшейся в музее-заповеднике "Заславль"
"Этюды древнего Заславля" - тема персональной выставки художника Виктора Данилова, открывшейся в музее-заповеднике "Заславль". Любимый жанр автора - пейзаж, где главные объекты - родные места с архитектурными памятниками. Центральные герои его исторических сюжетов - древние крепостные стены, замки, соборы, церкви, монастыри, часовни. Виктор Данилов любит фантазировать и перемещаться во времени на своих полотнах. Причина тому - историческое наследие родных сердцу городов и пейзажей. Художник родился в Приморском крае, учился в Великих Луках. Белорусский Заславль также является его малой родиной.
Наряду с широко известными памятниками Пскова, Печор, Великих Лук, Заславля и Несвижа внимание художника привлекаюти тихие сдержанные городские дворики, и сельские пейзажи. Любимый цвет - позитивный желтый.
Заславская персональная экспозиция посвящается 75-летию художника и педагога Виктора Данилова.
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